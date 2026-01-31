Menü Kapat
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'

Organize sanayi bölgelerinde işçi eksikliği çektiklerini dile getiren Kütahya Vali Musa Işın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fabrikaların işçi bulamadığı için Hindistan ve Venezuela’dan personel ithal ettiğini açıklayan Işın, "İş bulamıyorum diyen Kütahya’ya gelsin, 20 bin kişilik boşluk var" dedi. İşte detaylar...

20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 13:55

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan fabrikaların yeterli iş gücüne ulaşamadığını açıkladı. Gazeteci Ramazan Aydemir’in haberine göre; İşçi eksikliği nedeniyle tesislerin tam kapasiteyle çalışamadığını belirten Işın, bazı firmaların çözümü yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu ifade etti.

20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'

"HİNDİSTAN’DAN İŞÇİ GELDİ"

Merkezdeki bir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) üretim tesislerini ziyaret eden Kütahya Valisi Musa Işın, sanayicinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Fabrikaların tam kapasiteyle çalışamadığını, makinelerin başında duracak personel bulunamadığını belirten Işın, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Bir firmamız işçi bulamadığı için Hindistan’a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir diğeri yine Hindistan’ı, başka bir firmamız ise Venezuela’yı tercih etti. Kendi vatandaşımızı bulamayınca sanayici mecburen dışarıya yöneliyor."

20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'

"HERKES MASA BAŞI İŞ İSTİYOR"

Gençlerin ve iş arayanların üretim bandında çalışmaya sıcak bakmadığını vurgulayan Vali Işın, "iş beğenmeme" sorununa şu sözlerle dikkat çekti: "Bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyor, verilen işi beğenmiyor. Mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Memuriyet ya da büro işi tercih ediliyor. Adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Bu durumda firmalar mecburen dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyor."

20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'

"İŞ BULAMIYORUM DİYENLER, GELİN İŞİNİZ HAZIR"

Kütahya’nın sadece bir sanayi şehri değil, aynı zamanda dev bir istihdam merkezi haline geldiğini belirten Vali Işın, Türkiye genelindeki işsizlere açık davette bulundu: "Bugün Kütahya’da tam 20 bin kişilik iş gücü açığı var. 'İş bulamıyorum, geçinemiyorum' diyen kim varsa buyursun Kütahya’ya gelsin. Hepsine iş bulalım, yeter ki çalışmak istesinler."

20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
