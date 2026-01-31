Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden kritik maçlar oynanırken futbolseverler karşılaşmalardan çıkacak sonuçları merakla bekliyor.

Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak kritik maçta hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Öte yandan Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. Buna göre müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.