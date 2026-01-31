Menü Kapat
Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 30 Kasım 2025 tarihli konsolide mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülükleri 27 milyar 635 milyon TL seviyesine ulaştı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 12:27

Fenerbahçe Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan güncel konsolide borç ve yükümlülük raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!

27 MİLYAR 635 MİLYON TL

Sarı-lacivertli yönetimin paylaştığı veriler ışığında, kulübün toplam borç ve yükümlülük hacminin 27 milyar 635 milyon TL seviyesinde olduğu ilan edildi.

Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!

FENERBAHÇE’NİN GÜNCEL BORÇ YAPILANDIRMASI

Mali tablodaki en dikkat çekici unsur, 10 milyar 40 milyon TL ile toplam yükün büyük bir kısmını sırtlayan ticari borçlar oldu. Bu kalemi, 7 milyar 915 milyon TL tutarındaki diğer borç ve yükümlülükler izlerken; kulübün gelecekteki dönemlere ait peşin tahsil ettiği rakamları temsil eden ertelenmiş gelirler ise 6 milyar 51 milyon TL olarak açıklandı. Finansal borçların 3 milyar 439 milyon TL olarak yer aldığı tabloda, kiralama kaynaklı yükümlülükler ise 190 milyon TL ile listenin son sırasında yer buldu. Bu verilerle birlikte Fenerbahçe, 2025 yılının son çeyreğine dair konsolide finansal tablosunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmuş oldu.

Fenerahçe Spor Kulübü, güncel borcunu açıkladı!
