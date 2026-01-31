Menü Kapat
TGRT Haber
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

Noa Lang ve Yase Asprilla transferleriyle ara transfer dönemine damga vuran Galatasaray, orta sahaya yeni takviyeler yapmak için rotayı Fransa Ligue 1’e kırdı. Sarı-kırmızılılar, listesine aldığı iki genç yıldız için düğmeye bastı. İşte o isimler...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürürken aynı zamanda Avrupa’da kalıcı başarılara imza atmak istiyor.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

Noa Lang ve Yaser Asprilla takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, kış transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha hattını gençleştirerek dinamizm katmak isteyen yönetim, rotasını yeniden Fransa ligine çevirdi.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Arthur Vermeeren ve Angel Gomes gibi isimlerle temas kuran Aslan, şimdi de Ligue 1’in iki yükselen yıldızını listesine ekleyerek transfer harekatını hızlandırdı.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

LİLLE’İN YENİ DİNAMOSU: NGAL'AYEL MUKAU

Galatasaray’ın transfer listesinde başı çeken isim, Fransız ekibi Lille formasıyla bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Ngal'ayel Mukau. 21 yaşındaki genç futbolcu, orta sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve çift yönlü oyunuyla tam bir "modern 6 numara" profili çiziyor.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

BU SEZON KARNESİ

Bu sezon Lille formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Mukau, 2 gollük skor katkısı sağladı. Geçen yaz 5 milyon Euro’ya transfer edilen Belçika asıllı oyuncunun güncel piyasa değeri şimdiden 12 milyon Euro’ya ulaşmış durumda.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

AUXERRE’İN MÜCEVHERİ: KEVİN DANOİS

Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Auxerre altyapısının son dönemde çıkardığı en parlak isimlerden biri olan Kevin Danois. Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle ön plana çıkan 21 yaşındaki oyuncu, orta sahada çok yönlülük arayan Galatasaray için en doğru adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 19 resmi maçta süre bulan Danois, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray yönetiminin bu iki isme yönelmesindeki en büyük etken, oyuncuların gelecek vadetmesi. Hem Mukau hem de Danois, 21 yaşında olmaları ve dünyanın en zorlu liglerinden biri olan Ligue 1’de düzenli oynamalarıyla scout ekibinden geçer not aldı.

Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!
