Galatasaray'da çifte transfer operasyonu! Orta sahaya 2 yıldız oyuncu geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürürken aynı zamanda Avrupa’da kalıcı başarılara imza atmak istiyor.

Noa Lang ve Yaser Asprilla takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, kış transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha hattını gençleştirerek dinamizm katmak isteyen yönetim, rotasını yeniden Fransa ligine çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde Arthur Vermeeren ve Angel Gomes gibi isimlerle temas kuran Aslan, şimdi de Ligue 1’in iki yükselen yıldızını listesine ekleyerek transfer harekatını hızlandırdı.

LİLLE’İN YENİ DİNAMOSU: NGAL'AYEL MUKAU

Galatasaray’ın transfer listesinde başı çeken isim, Fransız ekibi Lille formasıyla bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Ngal'ayel Mukau. 21 yaşındaki genç futbolcu, orta sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve çift yönlü oyunuyla tam bir "modern 6 numara" profili çiziyor.

BU SEZON KARNESİ

Bu sezon Lille formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Mukau, 2 gollük skor katkısı sağladı. Geçen yaz 5 milyon Euro’ya transfer edilen Belçika asıllı oyuncunun güncel piyasa değeri şimdiden 12 milyon Euro’ya ulaşmış durumda.

AUXERRE’İN MÜCEVHERİ: KEVİN DANOİS

Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Auxerre altyapısının son dönemde çıkardığı en parlak isimlerden biri olan Kevin Danois. Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle ön plana çıkan 21 yaşındaki oyuncu, orta sahada çok yönlülük arayan Galatasaray için en doğru adaylardan biri olarak gösteriliyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 19 resmi maçta süre bulan Danois, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray yönetiminin bu iki isme yönelmesindeki en büyük etken, oyuncuların gelecek vadetmesi. Hem Mukau hem de Danois, 21 yaşında olmaları ve dünyanın en zorlu liglerinden biri olan Ligue 1’de düzenli oynamalarıyla scout ekibinden geçer not aldı.