Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Orta sahaya 28 milyon euroluk dinamo geliyor: Yıldız ismi duyurdular!

Hem ligde hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen Galatasaray’da kış transfer döneminin en büyük bombası patlamak üzere.

Orta sahadaki eksiklikleri tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, takımı hem fiziksel hem de teknik açıdan yukarı taşıyacak bir isim için rotayı Fransa Ligue 1’e çevirdi.

ROTA: ARTHUR VERMEEREN

Teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu rapor doğrultusunda düğmeye basan yönetim, dünya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Arthur Vermeeren'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Bonservisi Alman devi RB Leipzig’de olan ancak sezonu Marsilya’da kiralık geçiren Belçikalı oyuncu için Galatasaray, ciddi bir teklifle Leipzig'in kapısını çaldı. Fransız ekibi Marsilya formasıyla bu sezon 16 maça çıkan ve 2 asistlik skor katkısı veren genç yıldız, oyun zekası ve sahadaki lider karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF KONTENJANINDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu transferin en dikkat çeken detayı ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun sunduğu statüde gizli. Henüz 20 yaşında olan Vermeeren, Süper Lig’deki "23 yaş altı +2 yabancı" kontenjanına tam uyum sağlıyor. Eğer süreç olumlu sonuçlanırsa, genç yıldız Yaser Asprilla’nın ardından bu özel kontenjan dahilinde takıma katılan ikinci isim olacak.

28 MİLYON EURO'LUK DEĞER VE YÜKSEK POTANSİYEL

2025 yazında İspanyol ekibi Atletico Madrid’den Leipzig’e 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Vermeeren’in güncel piyasa değeri şu an 28 milyon euro. Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olan Belçikalı dinamo için Galatasaray yönetimi, hem kiralama hem de satın alma seçeneklerini masada tutarak şartları sonuna kadar zorladığı bildirildi.