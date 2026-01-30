Beşiktaş’ta çifte transfer bombası! Avrupa'nın yarısı peşindeydi, O 'ille de Kartal' dedi!

Ocak transfer döneminde gönderdiği oyuncularla gündeme gelen Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni takviyeler için vites yükseltti.

Orta sahadaki eksiklikleri doldurmak için kolları sıvayan Kara Kartal, hem İtalya’nın dev ismiyle hem de Avrupa’nın en çok konuşulan genç yeteneğiyle imza aşamasına geldi.

INTER’DEN ORTA SAHAYA DİNAMO: KRİSTJAN ASLLANİ

Siyah-beyazlılar Kristjan Asllani transferiyle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, asıl bombayı ise Norveç pazarında patlattı.

PREMİER LİG DEVLERİNİ REDDEDEN GENÇ YILDIZ: JENS HJERTÖ-DAHL

Tromsö formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Jens Hjertö-Dahl, Beşiktaş’ın radarına girmişti. Yaklaşık bir haftadır süren bonservis pazarlıklarında sona gelinirken, transferin detayları ise dudak uçuklattı.

Gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre, Avrupa'nın neredeyse yarısı genç yıldızın peşindeydi. Ancak Hjertö-Dahl, tercihini sadece siyah-beyazlı formadan yana kullandı.

BOURNEMOUTH’UN MİLYONLARINI ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Transferin en dikkat çekici noktalarından biri ise İngiliz devlerinin ilgisi oldu. Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Tromsö’ye Beşiktaş’tan çok daha yüksek bir bonservis teklif etmesine rağmen oyuncuyu ikna edemedi. Norveçli genç yeteneğin, son saatlerde Beşiktaş taraftarından gördüğü yoğun ilgi ve sevgi seli nedeniyle diğer tüm teklifleri askıya aldığı öğrenildi.

HJERTÖ-DAHL'IN REDDETTİĞİ DİĞER KULÜPLER

Genç yıldız adayının Beşiktaş aşkı sadece Bournemouth ile sınırlı kalmadı; Hjertö-Dahl kendisi için devreye giren İngiliz devleri Liverpool ve Everton’ın yanı sıra İtalya'dan Lazio, İskoçya'dan Rangers ve Almanya'dan Union Berlin gibi önemli kulüplerden gelen teklifleri de geri çevirdi. Avrupa futbolunun radarına giren oyuncu, kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek için diğer tüm seçenekleri dondurma kararı aldı.