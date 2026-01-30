Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, kış transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyada ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Forvet hattına "taze kan" arayan sarı-lacivertliler, rotayı İtalya'ya kırdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 10:25

Kış transfer tescil döneminde yaptığı yıldız takviyelerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, taraftarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

Teknik direktörün raporu doğrultusunda eksik bölgeleri tek tek kapatan Kanarya, asıl bombayı forvet hattında patlatmak için kollarını sıvadı. Listede birçok isim olsa da gündeme düşen son isim camiada büyük heyecana sebep oldu.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

ROMA'NIN YILDIZI RADARA GİRDİ

9 numara pozisyonu için Avrupa piyasasını tarayan sarı-lacivertlilerin gündemine, Roma formasıyla İtalya’yı sallayan Evan Ferguson geldi. Bonservisi İngiliz temsilcisi Brighton'da bulunan ancak kiralık olarak Roma'da top koşturan 21 yaşındaki genç yıldız için menajerlerin Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

GENÇ YILDIZIN KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en potansiyelli 9 numaralarından biri olarak gösterilen Ferguson, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İrlanda Milli Takımı’nın vazgeçilmezi olan genç yıldız, 26 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

TRANSFERDE HAREKETLİ SAATLER

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin onay verdiği bu hamle için şartları zorluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.