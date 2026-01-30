Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kış transfer tescil döneminde yaptığı yıldız takviyelerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, taraftarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktörün raporu doğrultusunda eksik bölgeleri tek tek kapatan Kanarya, asıl bombayı forvet hattında patlatmak için kollarını sıvadı. Listede birçok isim olsa da gündeme düşen son isim camiada büyük heyecana sebep oldu.
9 numara pozisyonu için Avrupa piyasasını tarayan sarı-lacivertlilerin gündemine, Roma formasıyla İtalya’yı sallayan Evan Ferguson geldi. Bonservisi İngiliz temsilcisi Brighton'da bulunan ancak kiralık olarak Roma'da top koşturan 21 yaşındaki genç yıldız için menajerlerin Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en potansiyelli 9 numaralarından biri olarak gösterilen Ferguson, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İrlanda Milli Takımı’nın vazgeçilmezi olan genç yıldız, 26 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin onay verdiği bu hamle için şartları zorluyor.