Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 kalarak lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı.

YA İNGİLİZ YA ÇEKYA TEMSİLCİSİ RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Sarı Kanarya son 16 turuna kaldığında Danimarka'nın Midtjylland veya İspanya ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde yapılacak.

PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Ligde son hafta maçlarının tamamlanmasıyla takvim şöyle işleyecek:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs

FİNAL İSTANBUL'DA

Turnuvanın finali 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Final maçına Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı tanıklık edecek.