Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup maçında FCSB'ye konuk oluyor. Temsilcimizin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Temsilcimizin gruptaki son maçı, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Nenad Minakovic görev alacak.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FCSB-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic, Alhassan, Şut, Cisotti, Tanase, Popescu, Thiam.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Semedo, Asensio, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'NİN FCSB MAÇI KAMP KADROSU

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Sakatlıkları bulunan Levent Mercan, Archie Brown ve Jhon Duran bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında sahada olamayacak.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE KRİTİK EŞİK

Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı lacivertliler; topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor. İlave olarak da Fenerbahçe; Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda, ilk 16 için avantaj elde edecek.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor! Esasen ise sarı lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez ve Nelson Semedo; FCSB karşısında da kart görmeleri durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe FCSB deplasmanında | AVRUPA LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİNDE HANGİ AŞAMADA?
Süper Lig devi, Kolo Muani gibi isimlere yönelmişti.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!
Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!
