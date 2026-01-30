Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin FCSB beraberliğine Önder Özen'den net yorum: "Film koptu!"

Önder Özen; Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki FCSB beraberliğini, NEO Spor YouTube kanalında değerlendirdi. Fenerbahçe adına çarpıcı noktalara dikkat çeken Önder Özen, iki takım arasındaki bütçe farkına da ayrıca değindi.

Fenerbahçe'nin FCSB beraberliğine Önder Özen'den net yorum:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 01:13
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 01:16

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin oyununu kısaca analiz eden Önder Özen, sarı lacivertliler adına 'film koptu' vurgusunu yaptı.

Fenerbahçe'nin FCSB beraberliğine Önder Özen'den net yorum: "Film koptu!"

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE'NİN FCSB BERABERLİĞİNE NET YORUM: "FİLM KOPTU!"

"İlk yarıdaki 28. ile 38. dakika arasındaki kısım hariç, Fenerbahçe hiç fena top oynamadı. Üretkenlik de vardı ve pek de pozisyon vermiyordu ama 28 ile 38 arasında film koptu, mesafeler açıldı. Bu da rakibe yaradı ve önemli fırsatlar buldular! Ederson geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birini oynadı, net kurtarışları vardı. Ayrıca ilk 45'te aslında Youssef En-Nesyri ile 2 tane net fırsat vardı ama sonuca dönüşmedi. Rakibe de pozisyonlar verdin tabii, onlar daha da netti. Savunma anlamındaysa; gol pozisyonunda Mert Müldür'ün arka direkte yine hatası vardı, bu sene ikinci ya da üçüncü oldu! Youssef En-Nesyri gayretliydi ama gol bölgesinde etkisizdi. 1 puan iyi midir? Yani yenilmemek iyidir de... Artık işi bitmiş bir eski menajerin kulübüne, milyonlarca kişinin takımı, sahada böyle durmamalı! Bu olmaz. İki takım arasındaki bütçe ve seviye farkları ortada, buradan bakınca da bu skor, başarısızlıktır."

Fenerbahçe'nin FCSB beraberliğine Önder Özen'den net yorum: "Film koptu!"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN MÜCADELEDEKİ TEK GOLÜ KİMDEN GELDİ?
İsmail Yüksek, takımını 1-0 öne geçirmişti.
