Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak sorusu, UEFA'nın güncel takvimiyle cevabını buldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı olası olan eleme aşaması play-off turu için geri sayım başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, lig aşamasının tamamlanmasının hemen ardından yapılacak kura çekimiyle kesinleşecek.

GALATASARAY PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde kader anı olan play-off turu için tarihler belli oldu.

Lig etabının bitimiyle birlikte tüm gözler 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek önemli kura çekimine çevrilecek.

Bu kurada eşleşen takımlar, son 16 biletini kapmak için şu tarihlerde sahne alacak:

İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026

Rövanş Maçları: 24 - 25 Şubat 2026