Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray play-off maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki kritik Manchester City mücadelesi ile beraber gözünü eleme aşamasına çevirmiş durumda. Devler Ligi'nde ilk 8 dışında kalan ancak ilk 24'e girmeyi başaran takımların son 16 turu için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi play-off maçları Şubat ayında oynanmış olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 00:58

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak sorusu, UEFA'nın güncel takvimiyle cevabını buldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı olası olan eleme aşaması play-off turu için geri sayım başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, lig aşamasının tamamlanmasının hemen ardından yapılacak kura çekimiyle kesinleşecek.

Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?

GALATASARAY PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde kader anı olan play-off turu için tarihler belli oldu.

Lig etabının bitimiyle birlikte tüm gözler 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek önemli kura çekimine çevrilecek.

Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?

Bu kurada eşleşen takımlar, son 16 biletini kapmak için şu tarihlerde sahne alacak:

İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026

Rövanş Maçları: 24 - 25 Şubat 2026

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.