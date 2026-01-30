Menü Kapat
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul'a geliyor: Geliş saati belli oldu!

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kristjan Asllani transferinde mutlu sona ulaştı. Inter forması giyen Arnavut yıldızın İstanbul’a geliş saati siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!
Beşiktaş’ta orta saha takviyesi için beklenen müjdeli haber İtalya’dan geldi.

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!

Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Serie A ekibi Inter’in yetenekli orta sahası Kristjan Asllani ile her konuda anlaşma sağladı. Taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından, oyuncunun şehre ayak basacağı saat netleşti.

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!

KARTAL'IN YENİ YILDIZI SAAT 12.00’DE İNİYOR

Kulüp kanallarından yapılan duyuruyla beraber, Asllani’nin transfer süreci resmiyet kazandı. Beşiktaş Kulübü, genç futbolcunun bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını şu sözlerle ilan etti:

"Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!

ORTA SAHAYA İTALYAN DİSİPLİNİ

Inter’de forma giyen ve oyun kurucu özellikleriyle tanınan 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!
