Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kristjan Asllani İstanbul’a geliyor: Geliş saati belli oldu!

Beşiktaş’ta orta saha takviyesi için beklenen müjdeli haber İtalya’dan geldi.

Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Serie A ekibi Inter’in yetenekli orta sahası Kristjan Asllani ile her konuda anlaşma sağladı. Taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından, oyuncunun şehre ayak basacağı saat netleşti.

KARTAL'IN YENİ YILDIZI SAAT 12.00’DE İNİYOR

Kulüp kanallarından yapılan duyuruyla beraber, Asllani’nin transfer süreci resmiyet kazandı. Beşiktaş Kulübü, genç futbolcunun bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını şu sözlerle ilan etti:

"Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

ORTA SAHAYA İTALYAN DİSİPLİNİ

Inter’de forma giyen ve oyun kurucu özellikleriyle tanınan 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.