Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde hem turu geçti hem de kasayı doldurdu: İşte Cimbom'un Devler Ligi'nden elde ettiği gelir!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 8. hafta oynanan heyecan dolu 18 karşılaşmayla sona erdi.

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Avrupa’nın en seçkin kulüpleriyle kozlarını paylaştığı bu zorlu maratonda 8 maç sonunda topladığı 10 puanla 20. sıraya yerleşti. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle adını son 24 takım arasına yazdıran Cimbom, sportif başarısını finansal ödülle taçlandırdı.

DEVLERİ DİZE GETİRDİ

Süper Lig devi, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi dünya devlerinden puan koparmayı başararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu puanlar sadece prestij değil, aynı zamanda ciddi bir nakit girdisi anlamına geliyor. UEFA’nın yeni ödül sistemine göre kulüpler, sadece maç sonuçlarına göre değil, ligdeki nihai sıralamalarına göre de "sıralama bonusu" alıyor.

CİMBOM’UN KASASINA GİREN RAKAM NETLEŞTİ

Galatasaray’ın 20. sırada tamamladığı lig aşaması sonrası kazandığı performans bonusu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, sergilediği bu başarılı grafik sayesinde tam 4.6 milyon Euro değerinde bir bonusu kasasına koymayı garantiledi.