Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

Kış transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda eksik bölgeleri dünyaca ünlü isimlerle takviye etmek için çalışmalarına devam ediyor.
Hem orta sahayı hem de hücum hattını baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan’dan gelecek müjdeli haberin ardından İtalya'ya çıkarma yaparak yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Fransız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Al Ittihad kulübüyle yürütülen pazarlıklarda orta yolun bulunduğu ve imzaların an meselesi olduğu belirtiliyor.
34 yaşındaki yıldız orta saha, sarı-lacivertlilerin projesinden etkilenerek kulübüne baskı yapmaya başladı. Sezon sonunu beklemek istemeyen oyuncu, sarı-lacivertli formayı bir an önce giymek istiyor.
Hücum hattına dinamizm katmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan devi Inter'in 22 yaşındaki genç yıldızı Ange-Yoan Bonny için resmi temaslara başladı. İtalyan basınından gelen haberlere göre Fenerbahçe, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
35 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çeken Fransız golcü için Inter'in kapısını çalan yönetim, "opsiyonsuz kiralama" teklifini masaya koydu. Bu sezon 26 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayan Bonny, fizik gücü ve hızıyla Tedesco'nun oyun sistemine tam uyum sağlıyor.