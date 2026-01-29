Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında gaza basan Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek transfer operasyonu için düğmeye bastı. N'Golo Kante transferinde geri sayıma geçen Kanarya, forvet hattı için Inter'in 35 milyon euroluk dev ismini gözüne kestirdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 09:20

Kış döneminin en hareketli takımı , Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda eksik bölgeleri dünyaca ünlü isimlerle takviye etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

Hem orta sahayı hem de hücum hattını baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ’dan gelecek müjdeli haberin ardından 'ya çıkarma yaparak yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

N'GOLO KANTE ADIM ADIM KADIKÖY’E

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Fransız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Al Ittihad kulübüyle yürütülen pazarlıklarda orta yolun bulunduğu ve imzaların an meselesi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

HEMEN GELMEK İSTİYOR

34 yaşındaki yıldız orta saha, sarı-lacivertlilerin projesinden etkilenerek kulübüne baskı yapmaya başladı. Sezon sonunu beklemek istemeyen oyuncu, sarı-lacivertli formayı bir an önce giymek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

FORVETE İTALYAN PANZERİ

Hücum hattına dinamizm katmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan devi Inter'in 22 yaşındaki genç yıldızı Ange-Yoan Bonny için resmi temaslara başladı. İtalyan basınından gelen haberlere göre Fenerbahçe, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

35 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çeken Fransız golcü için Inter'in kapısını çalan yönetim, "opsiyonsuz kiralama" teklifini masaya koydu. Bu sezon 26 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayan Bonny, fizik gücü ve hızıyla Tedesco'nun oyun sistemine tam uyum sağlıyor.

Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda
