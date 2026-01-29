Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City mağlubiyeti sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Esasen ise deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray için play-off kritikleri yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları:
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 01:48
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 01:48

Galatasaray, Manchester City deplasmanında 2-0 kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hesaplarını önemli detaylarla anlattı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI

"Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık. Topa sahip olma oranları ikinci devrede değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük. İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun... Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz. Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER CITY'NİN ZAFER GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?
Premier Lig devi, Erling Haaland ve Rayan Cherki ile skor tabelasını değiştirdi.
