Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Manchester City mağlubiyeti sonrasında tarih verdi: "Takımlarımız rezil olur!"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kritik maçını Okan Buruk üzerinden yorumladı ve hedef olarak da Nisan ayını gösterdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN, GALATASARAY'IN MANCHESTER CITY MAĞLUBİYETİ SONRASINDA KRİTİK TARİH

"Manchester City-Galatasaray maçında favori olan kazandı. İlk yarıda ev sahibi biraz top oynadı... Premier Lig uzmanı değilim ama Manchester City; bu futbolu ligde bir takıma oynasa, yenilirdi. Bournemouth ile oynasalar, kazanan kırmızı siyahlılar olurdu. Yani Wolves dışındaki Premier Lig'in herhangi bir takımı, bugünkü Manchester City'yi ya yenerdi ya puan alırdı! Şunu söylemeye çalışıyorum, Manchester City düşük viteste oynadı. Tempo yükseltmeden dahi, sana en ufak bir kazanma ihtimali vermediler! Bu aradaki çok büyük bir farktır ve birkaç tane de as oyuncuları yok. Bu farkın kapanması için taktik, strateji gibi şeyler lazım ama o da olmuyor... Yani Okan Buruk takımlarında şaşırtan bir şey yok! Kasım'dan sonra beraberlik ya da galibiyet olmuyor! Atletico Madrid kendi kalesine atmasa, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 karşılaşmada golün yok! Esas maçlar da onlardır aslında, gerçek turnuva o zaman başlar. Niye Manchester City'ye yenildin demem ama son 4 maçta golün yok... Şampiyonlar Ligi sezonuna herkes düşük vitesle başlıyor ve sen o anlarda tam kapasitedesin! Okan Buruk da çözmüş, o sıralarda alabildiği puanları alıyor. Aralık civarlarında da rakiplerin yükselirken, sen düşüşe geçiyorsun... Sonra da aradaki farkı kapatamıyorsun! Nisan'ı hiç göremiyoruz Avrupa'da! Zaten görsek de bizim takımlarımız rezil olur. O dönemde fizik olarak hep geride kalıyorsun. Genel olarak durum bu."