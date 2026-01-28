Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Mauro Icardi'den Galatasaray'a tek şart: Sözleşme görüşmelerinde net tavır!

Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Esasen ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni kontrat için menajeri aracılığıyla tek bir şart öne sürdü ve beklemeye geçti.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a tek şart: Sözleşme görüşmelerinde net tavır!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.01.2026
19:07
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
19:12

Galatasaray'da Mauro Icardi gündemi yaşanıyor. Halihazırda Arjantinli forvetin yeni kontratı ne zaman imzalayacağı merak konusu olurken, Mauro Icardi de sürece dair net bir tavır takındı.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a tek şart: Sözleşme görüşmelerinde net tavır!

MAURO ICARDI'DEN GALATASARAY'A YENİ SÖZLEŞME İÇİN TEK ŞART

Maaş konusunu ikinci planda tutan Mauro Icardi, menajeri Elio Pino aracılığıyla daha çok süre almak istediğini belirtti! An itibarıyla Galatasaray formasından uzaklaştığını ileten Mauro Icardi, yeni anlaşma için ise sahada olma detayını ön plana çıkardı ve bu konunun çözülmesiyle birlikte de diğer meselelerin hızlıca ilerleyeceğini aktardı.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a tek şart: Sözleşme görüşmelerinde net tavır!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN VE MAURO ICARDI İKİLEMİ

Victor Osimhen geldiğinden bu yana sahadaki yerini kaybeden Mauro Icardi, ciddi bir sakatlıkla birlikte de formadan tamamen uzaklaşmıştı! Şu an gelinen noktadaysa eski formunu da yakalayamayan Mauro Icardi, Nijeryalı golcünün alternatifi olarak kulübeye çekilmiş ve pek çok kritik karşılaşmayı kenardan takip etmişti.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a tek şart: Sözleşme görüşmelerinde net tavır!

MAURO ICARDI VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'daki ilk iki sezonunda tüm başarılarda başrolde olan Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 115 maça çıkmış ve 71 gol ile 24 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NİN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYORDU?
Yıldız golcü, gelecek yaz serbest kalacaktı.
#Spor
#Spor
