Galatasaray'da İlkay Gündoğan play-off için parolayı belirledi!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'dan, Şampiyonlar Ligi sözleri geldi. Deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, play-off için çok net konuştu.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTİKLERİ

Play-off turuna kaldıkları için mutlu olduklarını belirten tecrübeli orta saha, "İlk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Heyecanlı bir play-off turu bizi bekliyor. İki tane çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün çok basit goller yedik. Manchester City'ye o kadar pozisyon bırakmadık ama topa hakimlerdi. Biraz daha inançlı baskıya gittiğimizde top kaybı yaptılar, o anları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Mağlubiyetten ötürü üzgünüz. Play-off etabına daha iyi hazırlanıp turu geçeceğiz." dedi.

GABRIEL SARA DA OLUMLU MESAJLAR VERDİ

Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Sara, "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci devrede daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.