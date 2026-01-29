Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması bugünkü maçlardan tamamlanıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Manchester City’e misafir oldu.

Karşılaşmayı City 2-0 kazanırken 7 maçın ardındna 10 puan alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24’e kalmayı kesinleştirmiş oldu.

Galatasaray bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİLERİ?

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde puan durumunda 24-9 arasındaki takımlar birbirleriyle eşleşecek.

Play-off'u geçen 8 takım ilk 8'de yer alan diğer takımlarla eşleşmiş olacak.

Galatasaray’ın şu anki duruma göre en kuvvetli rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olacak.