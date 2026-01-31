Beşiktaş'ta Lukaku sesleri! Siyah-beyazlılar yıldız isim için düğmeye bastı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim sezonun ikinci yarısı için güçlü bir kadro oluşturabilmenin hesaplarını yapıyor.

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Beşiktaş'ta gelen oyunculardan çok giden oyuncular gündem olmuştu. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham ile yollar ayrılmıştı. "Kara Kartal"da kadroya katılan yeni isimler ise Yasin Özcan ve Kristjan Asllani olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA FORVETE DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın ayrılığıyla boşalan forvet bölgesine yapılacak takviye merakla bekleniyor. Santrfor pozisyonu için tartışmasız bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızlar dahil çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak Beşiktaş'ın Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı iddia edildi. Fanatik'te yer alan haberde, siyah-beyazlı yönetimin, daha önce de gündemine aldığı golcü futbolcu için yeniden düğmeye bastığı belirtildi.

LUKAKU'YU İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından kalan 32 yaşındaki forvet için daha önce detaylı sağlık raporu istenmişti. Belçikalı oyuncunun da Türkiye'ye transferine sıcak bakmaması nedeniyle transferde geri adım atılmıştı.

Haberde, Beşiktaş'ın Lukaku için son bir yoklama daha yapacağı kaydedildi. Napoli'nin deneyimli golcüyü gönderme konusuna sıcak baktığı ve Lukaku'nun Beşiktaş'a transferinde kolaylık sağlamasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Lukaku'nun transfer için hala ikna edilemediği ve yıldız golcünün transferin son günlerinde ikna olması halinde transferin mümkün olabileceği aktarıldı.

Romelu Lukaku, geçen sezonun başında transfer olduğu Napoli'deki ilk yılında 35'i ilk 11'de olmak üzere 38 maçta forma giyerken 14 gol ve 11 asistlik performans ortaya koymuştu. Lukaku, yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından bu sezonki ilk maçlarına 25 Ocak'ta Juventus ve 28 Ocak'ta Chelsea karşısında çıktı. İki maçta da sonradan oyuna dahil olan Lukaku gol veya asist üretemedi.