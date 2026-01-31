10 liralık ürün nasıl 40 lira oldu? İşte Ocak ayının zam şampiyonu

PIRASA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ocak ayında üreticide 33 ürünün 19’unda fiyat artışı olduğunu belirten Bayraktar, 6 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişikliğinin olmadığını ifade etti. Bayraktar, "Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 11 ile pırasada görüldü. Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 179,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 119,7 ile sivribiber, yüzde 118,8 ile salatalık, yüzde 100,5 ile patlıcan takip etti" diye konuştu.

