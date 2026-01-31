Menü Kapat
10°
Yaşam
2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

Geçtiğimiz yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular bir önceki yıla oranla %20 artış gösterirken, standart şikayetlerin yanı sıra listeye giren ilginç talepler uzmanları bile şaşırttı. İşte detaylar...

Tüketiciler Birliği’nden alınan verilere göre, 2025 yılı hakem heyetleri için hem yoğun hem de renkli geçti. Toplamda 907 bin 515 vatandaşın kapısını çaldığı heyetler, milyonlarca liralık uyuşmazlığı karara bağladı.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

BAŞVURU SAYISINDA %20’LİK SIÇRAMA

2024 yılında 755 bin 907 olan toplam başvuru sayısı, bir yıl içinde hızla yükselerek 900 bin sınırını aştı. Bu artış, tüketicilerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gözler önüne sererken, dosya yükünün de belirgin şekilde ağırlaştığını gösteriyor.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

ŞİKAYET LİSTESİNİN ÖNCE ÇIKANLARI

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

"YOK ARTIK" DEDİRTEN BAŞVURULAR

Sıradan kusurlu mal şikayetlerinin ötesinde, 2025 yılının en dikkat çeken yanı ise il ve ilçe hakem heyetlerine yansıyan sıra dışı talepler oldu. Bazı tüketicilerin hukuki sınırları zorlayan veya oldukça spesifik durumları içeren başvuruları, dosya aralarındaki en ilginç ayrıntılar olarak kayda geçti.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

İLGİNÇ ŞİKAYETLER DE VAR

Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.

Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

TABAKTAN ÇIKAN SESİ ŞİKAYET ETTİ

Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

Kayseri'de bir marketten üzerinde fındıklı yazan çikolata satın alan tüketici, ürünün üzerinde fındıklı yazdığını ancak içerisinde bulunmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi.

"133 BİN LİRALIK TAMİR MASRAFINI GERİ ALDI"

Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

Kayseri'de marketten yaptığı alışverişin bedelini kredi kartıyla ödeyen tüketici, 2 liralık komisyon ücreti kesilmesine tepki göstererek marketi tüketici hakem heyetine şikayet etti. Heyet, tüketicinin talebini haklı bularak komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi.

2025’in en garip tüketici şikayetleri! 'Yok Artık' dedirten şikayetler: Su şişesinin kapağını açamayan, tabağın sesinden iştahı kaçan...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor, 186 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvuruluyor. Alınan hizmet veya malın kusurlu olması durumunda başvurular kabul ediliyor, alınan malı veya hizmeti beğenmemek, sonradan bir neden yokken istememek yeterli görülmüyor.

849 BİN 143 BAŞVURU KARARA BAĞLANDI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2025 yılında Türkiye'de 907 bin 515 kişinin tüketici hakem heyetlerine müracaat ettiğini ve 849 bin 143 başvurunun karara bağlandığını söyledi. Karara bağlanan başvuruların yüzde 50'sinin tüketici lehine, yüzde 50'sinin aleyhine sonuçlandığını dile getiren Şahin, birbirinden ilginç başvurular olduğunu anlattı. Tüketicilerin yüzde 70'lik kısmının şikayetlerini internet üzerinden yaptığını ifade eden Şahin, bu durumun tüketiciler için kolaylık olduğunu belirtti. Şahin, tüketicilerin evraklarını sisteme yüklerken dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

