Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

17 yaşındaki saldırgan kurşun yağdırdı! Husumetlisini hedef aldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 17 yaşındaki Ç.P., husumetli olduğu 48 yaşındaki site görevlisi M.F.Ö.'yü vurdu. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.F.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 17 yaşındaki saldırganı evinde yakaladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 13:53

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde Ihlamur Caddesi'nde özel bir site oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Ocak Cuma gecesi saat 02.26 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 17 yaşındaki Ç.P., aralarında husumet olduğu öne sürülen ve sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan 48 yaşındaki M.F.Ö isimli vatandaşa kurşun yağdırdı. Saldırı sonrasında 48 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Yaşanan olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından saldırgan şahsı tespit etti. Ç.P isimli saldırgan şahıs yapılan operasyonda evinde yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki şahsın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlaması ile adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 17 yaşındaki maskeli şahsın, sitenin girişine yürüdüğü, ardından sitenin girişinde bulunan danışmada görev yapan M.F.Ö'yü hedef alarak defalarca tetiğe bastığı ve kaçtığı anlar yer aldı. Saldırı sonrasında 48 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı.

