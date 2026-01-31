Yeni Epstein belgeleri yayımlandı! Prens Andrew detayı şoke etti

ABD’de cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa zorlamak gibi ağır suçlamalarla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Epstein dosyaları, hem Epstein’in ilişki ağını hem de daha önce kamuoyuna yansımamış bazı fotoğrafları gün ışığına çıkardı.

HAREKETSİZ KADINLA POZ VERMİŞ

Belgelerde, ünvanları elinden alınan Pnres Andrew Mountbatten-Windsor'a ait yeni görüntülere de yer verildi. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu olan Andrew'un, yüzü gizli paylaşılan bir kadının üzerine çömelmiş bir halde kameraya baktığı görüldü. Yerde sırtüstü yatan kadının ise hareketsiz olduğu değerlendiriliyor.

Aynı belgede yer alan diğer fotoğraflarda ise Andrew'un kadının karnına dokunduğu anlara yer verildi. Görüntülerin ne zaman ve hangi koşullarda çekildiğine dair resmi bir bilgiye yer verilmedi.

Prens Andrew, Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre'ye cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ardından kraliyet görevlerinden ve ünvanlarından vazgeçmişti. Epstein'in adasında Prens Andrew tarafından tecavüze uğradığını ileri süren ve hiç ispatlayamayan Virginia Giuffre, nisan ayında intihar etmişti.

BAĞINI KOPARMAMIŞ

Belgeler, Prens Andrew'un çocuk istismarı ağı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile bağını, Epstein'in 2009 yılında cezaevinden çıktıktan sonra da koparmadığını ortaya koyuyor.

Paylaşılan bilgilere göre Prens Andrew, Aralık 2010’da New York’a yaptığı özel ziyaret sırasında Epstein’in evinde kaldı. Andrew, 2019’da BBC Newsnight’a verdiği ve büyük tartışmaya yol açan röportajında bu ziyaretin amacının Epstein’le olan ilişkisini yüz yüze bitirmek olduğunu savunmuştu.

Ancak yeni yayımlanan e-postalar, söz konusu ziyaret esnasında Epstein’in evinde bir akşam yemeği düzenlenmesi için davetli listesi hazırlandığını ortaya koydu.

Yazışmalarda, yönetmen Woody Allen, siyaset yorumcusu George Stephanopoulos, gazeteci Katie Couric ve televizyoncu Charlie Rose gibi tanınmış isimlerin davet edildiği görülürken, bu kişilerin yemeğe katılıp katılmadığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

KAN DONDURAN MAİLİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan belgelerde Jeffrey Epstein tarafından yollanan bir e-mail dikkat çekti. Mailde Epstein'in "Neredesin? İyi misin? İşkence videosunu çok sevdim" yazdığı görüldü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.