Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

ABD'de hapishanede ölü bulunan, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'e ait e-posta yazışmaları ve belgeler 'Jmail.world' adlı arayüzle erişime açıldı.

24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 11:06

'e ilişkin dosyaları yeni bir arayüzle erişime açıldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha önce kamuoyuna açılan belgeler, bu kez uzmanlarının çalışmasıyla dijital bir platform üzerinden daha sade ve kullanıcı dostu bir formatta yayımlandı.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı binlerce sayfalık belge ve eklerin kamuoyu tarafından daha rahat incelenebilmesi amacıyla geliştirilen projede, Epstein'e ait e-posta yazışmaları, fotoğraflar, uçuş kayıtları ve arşiv belgeleri tek bir sistem altında toplandı. Belgeler, gmail benzeri bir arayüzle erişilebilir hale getirildi.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

'Jmail. world' ARAYÜZÜ

Teknoloji uzmanları Riley Walz ve Luke Igel tarafından geliştirilen "Jmail.world" arayüzünde, Epstein'in ve onunla iletişim kuran kişilerin e-postaları sunuldu. Projeye ayrıca, kullanıcıların belgeler arasında anahtar kelimelerle arama yapabilmesine fırsat tanıyan "Jemini" adlı destekli bir arama sistemi de entegre edildi.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

Luke Igel, siber güvenlik platformu Hacker News'te kaleme aldığı yazıda, bir grup iş birlikçinin, kamuoyunun Epstein dosyaları içinde daha anlaşılır ve işlevsel şekilde arama yapabilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir "uygulama paketi" üzerinde birlikte çalıştığını belirtti.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

EPSTEIN'IN MALİKANESİ VR TEKNOLOJİSİYLE GEZİLEBİLİYOR

Sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte, Epstein'e ait bugüne kadar yayımlanan tüm bilgi ve belgelerin "Jmail.world" arayüzünde görüntülenebilir hale geldiği görüldü.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

Platformda; e-posta yazışmaları, fotoğraflar, arşiv kayıtları, uçuş listeleri ve Epstein'in New York'taki malikanesini sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle gezmeye imkan tanıyan özel bir sekme yer aldı.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

7 BİN 10 FOTOĞRAF ERİŞİME AÇILDI

Jmail.world içindeki "Jphotos" bölümünde toplam 7 bin 10 fotoğraf bulunurken, bu fotoğraflar arasında ABD kamuoyunda öne çıkan bazı isimlerin de yer aldığı görüldü. "Jflight" sekmesinde ise Epstein'in adasına yapılan 4 bin 292 uçuşa ait kayıtlar listelendi. Platformda dikkat çeken bir diğer bölüm ise "JAmazon" başlığı oldu. Bu sekmede, Epstein'in Amazon üzerinden yaptığı alışverişlere ilişkin kayıtların yer aldığı görüldü.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

'ÖNEMLİ' OLARAK İŞARETLENMİŞ E-POSTALAR

Jeffrey Epstein'in gmail hesabınn birebir kopyası olarak oluşturulan Jmail sisteminde, yalnızca gelen ve giden e-postalar değil, aynı zamanda "önemli" olarak işaretlenmiş mesajların da erişime açık olduğu belirtildi.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor

Proje, Epstein dosyalarına ilişkin bilgilerin kamuoyu tarafından daha şeffaf ve sistematik şekilde incelenmesini amaçlıyor.

Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor
