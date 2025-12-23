Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Epstein belgelerinden 'Trump sansürü' kalktı: ABD lideri özel jetiyle defalarca uçmuş

Jeffrey Epstein belgelerindeki Donald Trump sansürü kalktı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni belgelere göre, Trump, 1990'lı yıllarda Epstein'ın özel jetiyle daha önce bilinenin ötesinde birçok kez seyahat etti.

IHA
23.12.2025
17:22
23.12.2025
17:22

Kız çocuklarına yönelik şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder 'in soruşturma dosyasına dair yeni belgeler ortaya çıktı. tarafından yayımlanan belgelerde yer alan e-postada, ABD Başkanı 'ın 1990'lı yıllarda Jeffrey Epstein'ın özel jetiyle daha önce bilinenin ötesinde birçok kez seyahat ettiğini gösteren bilgiler yer aldı.

Epstein belgelerinden 'Trump sansürü' kalktı: ABD lideri özel jetiyle defalarca uçmuş

EPSTEIN'İN UÇUŞ KAYITLARI

Konu başlığı "RE: Epstein uçuş kayıtları" olan e-posta, gönderen ve alıcı bilgileri karartılmış şekilde servis edilirken, e-postanın altında adı karartılmış şekilde New York Güney Bölgesi'nden bir yardımcı ABD savcısının unvanı görüldü.

E-postada, "Durumsal farkındalığınız açısından, dün aldığımız uçuş kayıtlarının, Donald Trump'ın Epstein'ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla kez seyahat ettiğini gösterdiğini bilmenizi isterim. Bu seyahatler, Maxwell davasında suçlama yöneltmeyi bekleyeceğimiz dönemi de kapsamaktadır. Özellikle, 1993 ile 1995 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak listelenmektedir; bunların en az dördünde Maxwell de hazır bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli zamanlarda ve farklı uçuşlarda, Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla birlikte seyahat ettiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Epstein belgelerinden 'Trump sansürü' kalktı: ABD lideri özel jetiyle defalarca uçmuş

''EPSTEIN, TRUMP VE 20 YAŞINDA OLAN BİR KİŞİ''

E-postada ayrıca, "1993 yılındaki bir uçuşta, listelenen tek iki yolcu kendisi ve Epstein'dır; bir başka uçuşta ise listelenen yalnızca üç yolcu bulunmaktadır: Epstein, Trump ve o dönemde 20 yaşında olan bir kişi. Diğer iki uçuşta ise yolculardan ikisi, ayrı ayrı olmak üzere, Maxwell davasında muhtemel tanıklar olabilecek kadınlardır. Tüm kayıtların (100 sayfadan fazla ve çok küçük puntolu metinlerden oluşan) incelemesini yeni tamamladık ve ileride bunun herhangi bir sürprize yol açmamasını istedik" denildi. E-postada, 20 yaşındaki kişinin kimliği de karartılmış bir şekilde verildi.

Epstein belgelerinden 'Trump sansürü' kalktı: ABD lideri özel jetiyle defalarca uçmuş

MÜSTEHCEN MEKTUP İDDİASI

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti.

Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.

