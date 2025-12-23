Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Perşembe gününden itibaren düşüşe geçecek olan hava sıcaklıkları, hafta sonu mevsim normallerinin altına inecek. Peki hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, tarih verip uyardı. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulunan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurdun perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk havanın etkisine gireceğini söyledi.

Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

Perşembe günü Marmara'nın batısında başlayacak yağışların cuma ve hafta sonunda diğer bölgelere de yayılacağını aktaran Macit, yağışların Kuzey ve Doğu bölgelerinin tamamında Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İç Anadolu bölgesinde görüleceğini söyledi.

Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

İLK YAĞMUR SONRA KAR

Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlamasını daha sonra perşembe, cuma ve hafta sonunda da Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışına döneceğini belirten Macit, "Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarındaydı. Azalarak cuma günü kuzey kesimlerde ve hafta sonunda yurt genelinde mevsim normallerinin altında düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA BUZ KESECEK!

3 Büyükşehirde beklenen hava tahminlerine ilişkin de konuşan Macit, "'da hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. 'da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 8 derece azalacak. 'de de aynı şekilde hafta sonunda sağanak var. Hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Şiddetli kar yağışının görüleceği yerleri açıklayan Macit, vatandaşlara uyarıda bulundu. Macit, "Kar yağışının beklendiği Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda vatandaşları kar yağışına karşı, buzlanma, don olayına karşı, ulaşımda aksamalara karşı uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

