Önce yağmur sonra kar! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Hava bir anda buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulunan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurdun perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk havanın etkisine gireceğini söyledi.

Perşembe günü Marmara'nın batısında başlayacak yağışların cuma ve hafta sonunda diğer bölgelere de yayılacağını aktaran Macit, yağışların Kuzey ve Doğu bölgelerinin tamamında Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İç Anadolu bölgesinde görüleceğini söyledi.

İLK YAĞMUR SONRA KAR

Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlamasını daha sonra perşembe, cuma ve hafta sonunda da Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışına döneceğini belirten Macit, "Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarındaydı. Azalarak cuma günü kuzey kesimlerde ve hafta sonunda yurt genelinde mevsim normallerinin altında düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA BUZ KESECEK!

3 Büyükşehirde beklenen hava tahminlerine ilişkin de konuşan Macit, "Ankara'da hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 8 derece azalacak. İzmir'de de aynı şekilde hafta sonunda sağanak yağış var. Hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Şiddetli kar yağışının görüleceği yerleri açıklayan Macit, vatandaşlara uyarıda bulundu. Macit, "Kar yağışının beklendiği Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda vatandaşları kar yağışına karşı, buzlanma, don olayına karşı, ulaşımda aksamalara karşı uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.