12°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin iç kesimlerinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağılar görülecek. Kar yağışları çarşamba gününe kadar devam edecek, 2 günlük aranın ardından bir anda bastıracak. Hafta sonu kar yağışı birçok kentte etkisini göstermeye başlayacak. İşte 23 Aralık 2025 hava durumu...

Özge Sönmez
23.12.2025
23.12.2025
23 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun iç bölgelerinde sağanak ve etkisini gösterecek. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile , Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak hakim olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 derece birden artacak.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

HAFTA SONU KUVVETLİ KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük rapora göre, bugün Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kastamonu'da kar yağışı görülecek. 24 Aralık Çarşamba gününde Kayseri, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Ardahan'da kar başlayacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de hem sıcaklıklar eksileri görecek hem de kuvvetli kar hakim olacak.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

23 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok kuvvetli geliyor: Lapa lapa yağacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

#Türkiye
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji genel müdürlüğü
#hava tahmini
#kar yağışı
#Gündem
