Altın rekorlara doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları uçuşa geçti: İşte 23 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 23 Aralık Salı gününü de rekorla açtı. Tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından da araştırılmaya başlandı. 6 bin barajını aşan altın yatırımcısını sevindirdi. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...