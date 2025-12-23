Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şile Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri tek tek inceleme altına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:20

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet soruşturması devam ediyor. 2. dalga operasyonu kapsamında HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi. Başsavcılıkça haklarında kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Şile Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

