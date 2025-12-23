Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

Evde bakım maaşı 2026'da ne kadar olacağını araştırmaya başlayan vatandaşlar memur maaşına yapılacak olan zammı beklemeye başladı. Memur maaşlarına yapılacak olan zam oranında 2026 evde bakım maaşı da artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamıyla birlikte şimdiden memurlar 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,57 seviyesinde zam hakkı kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 11,21 zam alacak.

TÜİK tarafından 2026 Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayında yapılacak olan zam netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın ardından evde bakım maaşları da belli olacak. Vatandaşlar tarafından evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacağı ise araştırılmaya başlandı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşları, her yıl memur maaşı katsayı oranına göre iki kere artış gösteriyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım aylığı 11 bin 699 liraya yükselmişti.

Yeni yıl ile birlikte memur maaşları zamlanacak. Memur maaşlarına göre birçok ödeme de artış gösterecek. Zamlanacak sosyal ödemeler arasında evde bakım aylığı da bulunuyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminine göre memur maaşlarında zam oranının yüzde 18,73 olması bekleniyor.

Enflasyon tahminine göre evde bakım parası yüzde 18,73 zamlanacak ve 2 bin 191 lira yükselecek. 2026 yılının Ocak ayından itibaren evde bakım maaşının 13 bin 890 lira olması bekleniyor.

HATIRLATMA: TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak günü duyurulacak ve memurların alacağı zam oranı kesinleşecek. Memur maaşı katsayı oranına göre evde bakım maaşı değişecek. Yukarıda yer alan hesaplama enflasyon tahminine göre hazırlanmıştır.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Evde bakım maaşına yapılacak olan zam TÜİK tarafındna 5 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak olan 2025 Aralık enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Memurlar şimdiden 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,57 seviyesinde zam hakkı kazandı. Bu kapsamda evde bakım maaşlarına da 2025 Aralık enflasyon verileri dahil edilmeden en az yüzde 17,57 zam yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15,57 zam yapılmıştı. Bu kapsamda evde bakım maaşları da yüzde 1,57 zamlanarak 11 bin 699 TL seviyesine çıkartılmıştı.