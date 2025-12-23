Menü Kapat
Ekonomi
Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam doğrultusunda SED yardım ödemeleri kapsamında yer alan evde bakım maaşına da zam yapılacak. 2025 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 11 bin 699 TL'ye yükseltilen evde bakım maaşı 2026 Ocak ayı itibarıyla tekrardan zamlanacak. Vatandaşlar tarafından yeni yıla sayılı günler kala evde bakım maaşının 2026 yılında kaç TL olacağı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından memur maaş zammına göre zamlı evde bakım aylığı hesaplaması merak ediliyor.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı
2026'da ne kadar olacağını araştırmaya başlayan vatandaşlar memur maaşına yapılacak olan zammı beklemeye başladı. Memur maaşlarına yapılacak olan oranında 2026 evde bakım maaşı da artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Kasım ayında yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamıyla birlikte şimdiden memurlar 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,57 seviyesinde zam hakkı kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 11,21 zam alacak.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

TÜİK tarafından 2026 Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayında yapılacak olan zam netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın ardından evde bakım maaşları da belli olacak. Vatandaşlar tarafından evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacağı ise araştırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

EVDE BAKIM MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşları, her yıl katsayı oranına göre iki kere artış gösteriyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım aylığı 11 bin 699 liraya yükselmişti.

Yeni yıl ile birlikte memur maaşları zamlanacak. Memur maaşlarına göre birçok ödeme de artış gösterecek. Zamlanacak sosyal ödemeler arasında evde bakım aylığı da bulunuyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminine göre memur maaşlarında zam oranının yüzde 18,73 olması bekleniyor.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

Enflasyon tahminine göre evde bakım parası yüzde 18,73 zamlanacak ve 2 bin 191 lira yükselecek. 2026 yılının Ocak ayından itibaren evde bakım maaşının 13 bin 890 lira olması bekleniyor.

HATIRLATMA: TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak günü duyurulacak ve memurların alacağı zam oranı kesinleşecek. Memur maaşı katsayı oranına göre evde bakım maaşı değişecek. Yukarıda yer alan hesaplama enflasyon tahminine göre hazırlanmıştır.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Evde bakım maaşına yapılacak olan zam TÜİK tarafındna 5 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak olan 2025 Aralık enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Memurlar şimdiden 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,57 seviyesinde zam hakkı kazandı. Bu kapsamda evde bakım maaşlarına da 2025 Aralık enflasyon verileri dahil edilmeden en az yüzde 17,57 zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı hesaplaması yapıldı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15,57 zam yapılmıştı. Bu kapsamda evde bakım maaşları da yüzde 1,57 zamlanarak 11 bin 699 TL seviyesine çıkartılmıştı.

