TGRT Haber
13°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Futbolda şike soruşturmasında yeni gelişme! 4 isim daha gözaltında: Dikkat çeken 'Ali Koç' detayı

Futbolda şike soruşturmasında yeni gözaltı haberleri geldi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı. Soruşturmada Ali Koç “şikayetçi” olarak yer alıyor.

Futbolda şike soruşturmasında yeni gelişme! 4 isim daha gözaltında: Dikkat çeken 'Ali Koç' detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
11:32
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
12:07

Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Futbolda şike soruşturmasında yeni gelişme! 4 isim daha gözaltında: Dikkat çeken 'Ali Koç' detayı

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Soruşturmada Ali Koç “şikayetçi” olarak yer alıyor."

Futbolda şike soruşturmasında yeni gelişme! 4 isim daha gözaltında: Dikkat çeken 'Ali Koç' detayı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Lütfi Arıboğan - eski TFF Başkanvekili

2- Ebru Köksal - eski TFF Genel Sekreteri

3- Ahmet Gülüm - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı

4- İlhan Helvacı - eski TFF Hukuk Müşaviri

ETİKETLER
#Spor
#türkiye futbol federasyonu
#bahis
#Şike
#Lütfi Arıboğan
#Gündem
TGRT Haber
