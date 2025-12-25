Menü Kapat
Miraç Kandili ne zaman? 2026 kandil günleri takvimi!

Bir sonraki kandil yani Miraç Kandili ne zaman belli oldu. Üç aylar 21 Aralık itibarıyla başladı ve Hicri takvim hesaplamasına göre bu yıl ikinci kez idrak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu manevi dönem, İslam dünyasında büyük önem taşıyan kandil gecelerini de içinde barındırıyor. Regaib Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte gözler, önümüzdeki yılın kandil ve dini gün takvimine çevrildi. İşte 2026 Miraç Kandili günü…

Miraç Kandili ne zaman? 2026 kandil günleri takvimi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 19:40

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan kandil geceleri, her yıl Hicri takvim doğrultusunda idrak ediliyor. 2026 yılına ilişkin dini günler takvimiyle birlikte kandil gecelerinin tarihleri de belli oldu.

Miraç Kandili ne zaman? 2026 kandil günleri takvimi!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre , 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Yılın ilk kandil gecesi olan Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir manevi gece olarak kabul edilmektedir.

Miraç Kandili ne zaman? 2026 kandil günleri takvimi!

BİR SONRAKİ KANDİL NE ZAMAN? 2026 KANDİL GÜNLERİ!

2026 yılı kandil günleri takvimine göre Miraç Kandili’nin ardından yer alıyor. Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Şubat ayının başına denk gelen bu kandil gecesi, 2026 yılındaki ikinci kandil olarak takvimde bulunuyor.

Yılın ilerleyen aylarında ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. 2026 yılının son kandil gecesi ise olacak. Üç Ayların başlangıcıyla birlikte Regaib Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek ve aynı gün Üç Aylar da başlayacak.

Miraç Kandili ne zaman? 2026 kandil günleri takvimi!

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet tarafından paylaşılan 2026 dini günler takviminde kandil gecelerinin yanı sıra , bayramlar ve Hicri günler de yer alıyor. Buna göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan Bayramı, 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı ise 27-28-29-30 Mayıs 2026 günlerine denk geliyor. Hicri takvime göre yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı günü, Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü olarak takvimde yer aldı.

