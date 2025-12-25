Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı!

6 Şubat depremlerinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’daki Hakimbey Apartmanı davasında mahkeme heyeti karara vardı. 4 sanığa 10 yıl ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verirken 2 sanık için ise beraat kararı verildi.

Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan ve 2. Ordu Karargahı karşısındaki Hakimbey Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 78 kişi hayatını kaybetmişti.

MAHKEME HEYETİ HAPİS CEZALARINI BELİRLEDİ

Apartmanın yıkılmasına ilişkin açılan davada, projede ve yapım sürecinde görev aldıkları belirtilen teknik sorumlular ile belediye personelleri "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandı. Davanın karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı!

MAĞDUR YAKINLARINDAN EKSİK SORUŞTURMA İDDİASI

Duruşmada bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla hazır bulunurken, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları salonda yer aldı. Mağdur yakınları, binanın Elazığ depremi sonrası hasarlı olduğuna dair dilekçelerin dikkate alınmadığını, ilgili kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılmamasının eksik yargılama olduğunu ileri sürdü.

Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı!

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLİK DEVAM EDECEK

Sanık avukatları ise binanın Elazığ depreminde hasar gördüğünü, buna rağmen gerekli incelemelerin yapılmadığını ve ilgili kurumların mahkemeye yeterli belge sunmadığını savundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıklardan B.Y. ve A.Y.'ye 17 yıl 6 ay, M.B. ve A.Ö.'ye ise 10 yıl verdi. Diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme, ceza alan sanıklar hakkında tutuksuz yargılama şartlarının devamına adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına da hükmetti.

