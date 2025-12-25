Menü Kapat
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

Aralık 25, 2025 17:21
1
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

Yozgat'ta yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Tamer, 40 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. İşte "Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım" diyen Tamer'in sıfırdan yükselişe uzanan hikayesi...
 

2
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

KIŞ ŞARTLARINA ALDIRMIYOR 

Babası ile tartıştıktan sonra vadeli koyun ve kuzu alarak hayvancılığa başlayan ve yıllar içerisinde sürüsünü büyüten Tamer, zorlu kış şartlarına rağmen sürüsünü yaylıma çıkarıyor.

3
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan İbrahim Tamer, çocuk yaşlarında baba mesleği olan hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Sürüye çobanlık yapan Tamer, 1996 yılında babası ile tartışarak yollarını ayırdı. Sıfırdan başlamak isteyen Tamer, vade ile koyun ve kuzu satın aldı. Zaman içerisinde sürüsündeki hayvan sayısını artıran Tamer, yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan sahibi oldu. Kış şartlarına rağmen sürüsünün peşinden ayrılmayan İbrahim Tamer, hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekler için teşekkür etti.

4
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

'KUMAR SİTELERİNE DALMAZSAN PARA KAZANIRSIN'

Baba mesleği olan hayvancılığı yıllardır aynı heyecanla sürdüren İbrahim Tamer, 12 kardeş olduklarını ve hepsinin de tarımla uğraştığını söyledi. Tamer "1996 yılında dağda yaylaya gelmiştik. Çobanımızla koyun otlatıyorduk. Ben babamın koyunlarını aldım, ovaya indirdim. 

5
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

Babam da koyunları yayladan indirdiğim için kızdı, beni evden kovdu. Ondan sonra ben ayrıldım, sıfırdan başladım. Vadeli koyun, kuzu aldım. Bugünlere geldik. Bu işte eğlence merkezlerine, kumar sitelerine dalmazsanız para kazanırsınız. Hayvanı bırakıp eğlence merkezlerinde gezersen para kazanamazsın" dedi.

6
Babasıyla tartıştı, sıfırdan başladı! 'Memur olsam bu kadar para kazanamazdım'

'MEMUR OLSAM BU KADAR KAZANAMAZDIM'

Hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekleri geçmiş ile kıyaslayan İbrahim Tamer, "Şimdiki devletin verdiği kredileri bize verseler daha çok zengin olurduk. Yüzde 45 faizle kredi çekiyorduk hayvancılıkta. Şimdi devlet 20-24 yaşında traktör, koyun, ahır desteği veriyor.

7
başarı hikayesi

Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım. Rahatım, sıhhatliyim, hastalığım yok, derdim yok. Yürüyorum, geziyorum, stresim yok. Bu işten zevk alarak yapıyorum. Tarımı, hayvancılığı seviyorum. 2-3 bin dönüm yer ekip biçiyorum. Hayvancılık evdeki çocuğa benzer. Bakarsan olur bakmazsan olmaz. İlacını, iğnesini ben yaparım" ifadelerine yer verdi.

