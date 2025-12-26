Menü Kapat
Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta aynı evde yaşayan kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti. Çıkan tartışmada küçük kardeş, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli ise tren garında yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 02:38
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 03:05

'ta gece saatlerinde aile içinde vahşet yaşandı. Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında yaşayan kardeşlerin kavgasında kan aktı.

Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçakladı.

Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

KATİL KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olay sonrası evden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı.

Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Gökhan Doğruyol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#sivas
#cinayet
#suç
#bıçaklanma
#Aile İçi Kavga
#Yaşam
