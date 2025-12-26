Sivas'ta kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta gece saatlerinde aile içinde vahşet yaşandı. Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında yaşayan kardeşlerin kavgasında kan aktı.

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçakladı.

YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olay sonrası evden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı.

Gökhan Doğruyol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.