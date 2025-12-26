Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Onur Kaya
Editor
 | Onur Kaya

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Ara zam detayı dikkat çekti!

2026 yılında çalışanlara verilecek asgari ücret tutarı 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret ve desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı yoldan belirleyen açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği 'de yayımlandı. Asgari ücret günlük brüt 1101 TL, aylık 28 bin 75 lira net olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı resmileşti.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Ara zam detayı dikkat çekti!

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Asgari ücret desteğinin 2026 yılında 1270 lira olarak sürdürülmesi de kararda yer aldı. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Ara zam detayı dikkat çekti!

TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni asgari ücret, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Yeni bir karar alınmadıkça belirlenen ücret temmuz ayında ara zam olmaksızın yıl sonuna kadar devam edecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 asgari ücret kararı...

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Ara zam detayı dikkat çekti!
