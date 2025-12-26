Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de: Ara zam detayı dikkat çekti!

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı yoldan belirleyen asgari ücret açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücret günlük brüt 1101 TL, aylık 28 bin 75 lira net olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı resmileşti.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Asgari ücret desteğinin 2026 yılında 1270 lira olarak sürdürülmesi de kararda yer aldı. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni asgari ücret, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Yeni bir karar alınmadıkça belirlenen ücret temmuz ayında ara zam olmaksızın yıl sonuna kadar devam edecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 asgari ücret kararı...