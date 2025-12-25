Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

2026 yılı net asgari ücret 28.075 lira olarak belirlendi. Ortalama 16–17 bin TL olan emekli maaşı, zamlarla beraber 20.000 TL bile olmayacak. Aradaki farkın giderek açıldığı gözlemleniyor. Peki şimdi ne olacak? Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Küçük, emekli maaşına ciddi artış beklediğini söyledi ve kritik tarihi açıkladı.

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA BİR EŞİTLEME OLUR MU?

Geçtiğimiz beş ayın aylık enflasyon artışlarına göre Temmuz ayında aylık enflasyon %2,6 arttı. Ağustos’ta %2,4’lük bir yükseliş vardı. Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış gördük; %3,23. Ekim ayında da Eylül kadar olmasa da yüksek sayılabilecek %2,55’lik bir artış yaşandı. Kasım ayı ise beklentilerin altında geldi; %1’in de altında, %0,87 olarak açıklandı. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağ-kur emekli zammı için belirlenen kesin tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor.

Gazeteci Cem Küçük, ekonomistlerin genel kanaatinin "Kasım, Aralık ve Ocak ayı enflasyonları mevsimsel etkiler nedeniyle görece düşük gelecek. Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında, belki biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı tahmin %1,1. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı %12,23 olacak. Yani zam oranı %13’ü bile bulmayacak" yönünde olduğunu söyledi.

ÇOK KRİTİK KULİS BİLGİSİ

Cem Küçük, "Ancak şunu da paylaşayım, bu kesin bir bilgi değil ama bir duyum: 2026 yılının ikinci yarısından, özellikle Temmuz’dan itibaren hükümetin emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı konuşuluyor. Yaz aylarında bir artış, 2027 başında bir artış daha olabileceği yönünde kulis bilgileri var. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafında ekonomik yönetimin eli biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonun %20 civarına, biraz altına ya da üstüne gelmesi bekleniyor. Bu da göstergelerin görece iyileşmesi anlamına geliyor" diyerek aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Küçük, ayrıca "Bankaların üst düzey yöneticileri de benzer şekilde, kredi genişlemesi ve limitlerin gevşetilmesi konusunda yılın ikinci yarısını işaret ediyorlar. Umarız bu beklentiler gerçekleşir" dedi.

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 16.881 TL idi. Eğer %12,23’lük bir artış olursa bu rakam 18.947 TL’ye çıkacak. Yani 20.000 TL’yi bile bulmuyor" diyen Küçük, asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki fark emekli aleyhine ciddi şekilde değiştiğini vurguladı.