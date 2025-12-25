Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

Asgari ücret 28 bin lira olurken emekli maaşı 19 bin lira civarında kaldı. Aradaki fark ve emekli maaşına gelecek zam son günlerin gündemi haline geldi. Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisi vererek emekliye ciddi artış için tarihi açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 13:22

2026 yılı net 28.075 lira olarak belirlendi. Ortalama 16–17 bin TL olan , zamlarla beraber 20.000 TL bile olmayacak. Aradaki farkın giderek açıldığı gözlemleniyor. Peki şimdi ne olacak? Gazeteci TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Küçük, emekli maaşına ciddi artış beklediğini söyledi ve kritik tarihi açıkladı.

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA BİR EŞİTLEME OLUR MU?

Geçtiğimiz beş ayın aylık artışlarına göre Temmuz ayında aylık enflasyon %2,6 arttı. Ağustos’ta %2,4’lük bir yükseliş vardı. Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış gördük; %3,23. Ekim ayında da Eylül kadar olmasa da yüksek sayılabilecek %2,55’lik bir artış yaşandı. Kasım ayı ise beklentilerin altında geldi; %1’in de altında, %0,87 olarak açıklandı. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağ-kur emekli zammı için belirlenen kesin tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor.

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

Gazeteci Cem Küçük, ekonomistlerin genel kanaatinin "Kasım, Aralık ve Ocak ayı enflasyonları mevsimsel etkiler nedeniyle görece düşük gelecek. Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında, belki biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı tahmin %1,1. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı %12,23 olacak. Yani zam oranı %13’ü bile bulmayacak" yönünde olduğunu söyledi.

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

ÇOK KRİTİK KULİS BİLGİSİ

Cem Küçük, "Ancak şunu da paylaşayım, bu kesin bir bilgi değil ama bir duyum: 2026 yılının ikinci yarısından, özellikle Temmuz’dan itibaren hükümetin emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı konuşuluyor. Yaz aylarında bir artış, 2027 başında bir artış daha olabileceği yönünde kulis bilgileri var. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafında ekonomik yönetimin eli biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonun %20 civarına, biraz altına ya da üstüne gelmesi bekleniyor. Bu da göstergelerin görece iyileşmesi anlamına geliyor" diyerek aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

Küçük, ayrıca "Bankaların üst düzey yöneticileri de benzer şekilde, kredi genişlemesi ve limitlerin gevşetilmesi konusunda yılın ikinci yarısını işaret ediyorlar. Umarız bu beklentiler gerçekleşir" dedi.

Emekli maaşı için bomba kulis! Cem Küçük canlı yayında paylaştı: Bu tarihte ciddi şekilde artacak

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 16.881 TL idi. Eğer %12,23’lük bir artış olursa bu rakam 18.947 TL’ye çıkacak. Yani 20.000 TL’yi bile bulmuyor" diyen Küçük, asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki fark emekli aleyhine ciddi şekilde değiştiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için 10 bin TL sürprizi! İslam Memiş'ten 1 Ocak uyarısı
İşten çıkarıldıysanız bu parayı alacaksınız! Yargıtay'dan emsal karar geldi
ETİKETLER
#asgari ücret
#enflasyon
#emekli maaşı
#cem küçük
#Ekonomik Kulis
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.