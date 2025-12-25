Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM resmen duyurdu! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kar uyarıları geldi. Yapılan uyarıda pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekildi. İstanbul'da hava sıcaklıkları neredeyse 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkisini gösterecek. İşte detaylar...

Özge Sönmez
25.12.2025
25.12.2025
ve 'dan peşe peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ve birçok il için uyarısında bulundu. AKOM da yaptığı değerlendirmede, sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceğini bildirerek 2 güne dikkat çekti.

AKOM resmen duyurdu! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek

SAĞANAK, KAR YAĞIŞINA DÖNECEK

AKOM yayımladığı hava tahmin raporunda pazar ve pazartesi günlerinde kar yağışının başlayacağını bildirdi. Cuma günü başlayacak olan pazar gününden itibaren kar yağışına çevirecek. Megakentte sıcaklıklar ise 10 derece birden düşecek.

AKOM resmen duyurdu! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hafta boyunca kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11–13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren azalarak 10°C’lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C’lerin altına kadar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM resmen duyurdu! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek
