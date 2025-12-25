AKOM resmen duyurdu! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peşe peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul ve birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM da yaptığı değerlendirmede, sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceğini bildirerek 2 güne dikkat çekti.

SAĞANAK, KAR YAĞIŞINA DÖNECEK

AKOM yayımladığı hava tahmin raporunda pazar ve pazartesi günlerinde kar yağışının başlayacağını bildirdi. Cuma günü başlayacak olan sağanak pazar gününden itibaren kar yağışına çevirecek. Megakentte sıcaklıklar ise 10 derece birden düşecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hafta boyunca kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11–13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren azalarak 10°C’lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C’lerin altına kadar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.