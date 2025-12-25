Asgari ücret tekrar artacak mı? Bakan Işıkhan 28 bin 75 lira olarak açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi. Zammın açıklanmasının ardından yeniden zam yapılacak mı merak edildi.

ASGARİ ÜCRET TEKRAR ARTACAK MI?

2026 yılında uygulanacak olan zam miktarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi. Sosyal medyada tekrar artış olacağına dair iddialar artarken böyle bir durum bulunmamakta.

ASGARİ ÜCRETE YENİDEN ZAM YAPILACAK MI?

Son günlerde sosyal medyada artan iddiaların ardından yeniden zam yapılacağı konuşulurken bu sadece bir iddia olarak biliniyor. Resmi kurumlar tarafından herhangi bir karar bulunmazken asgari ücret zammı net olarak duyuruldu. Yeni bir zam beklentisi bulunmamakta.