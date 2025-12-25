Eşine sokak ortasında vahşice saldırdı! 12 yerinden bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı: Cani kocanın cezası belli oldu

Çanakkale'de 12 Haziran günü meydana gelen olayda; Minel Kılıçarslan, servisten indikten sonra çarşı merkezine doğru yürüdüğü sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Cani adam tarafından 12 yerinden bıçaklanan Minel Kılıçarslan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Eren Kılıçarslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan çarşı merkezinde birçok vatandaşın gözü önünde yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ: BANA TUZAK KURULDU

Davanın karar duruşması olan 4'üncü duruşmada karar açıklanmadan önce mahkeme heyeti Sanık Eren Kılıçarslan'a son sözlerini sordu. Sanık Eren Kılıçarslan, "Ben pişmanım. Ben bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Eşimle konuşmak için gittim bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım. Minelin hırsızlık olayına dair beyanları farklı. Ben o psikolojiyle telefon falan görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım. Bana tuzak kurulmuştur. Ailesiyle bana hakaret ediyorlardı. Ben psikopat biri olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da da bıçaklar vardı. Ben istesem orda da öldürme eylemini gerçekleştirirdim" dedi.

18,6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Minel Kılıçarslan'ın vekili ile sanık avukatının savunmalarının dinlenmesinin ardından kararın açıklanması için duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, Sanık Eren Kılıçarslan'ın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile neticeten 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 'nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığa toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Katılan Minel Kılıçarslan vekili Av. Nur Yılmaz Güngören haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini ve kararı bu yönden üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.