Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı

Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası sonunda nihayete erdi. 75 yıl sonra sonuçlanan dava, ‘Davacı' filmini akıllara getirdi.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:38

'da 1951 yılında açılan , 'nin devam eden en eski tarihli davası olarak kayıtlara geçti. Çeyrek asırdır devam eden dava sonunda sonuçlandı. 3 parselli toplam 126 dönümlük arazinin tapu tescili dava, akıllara ‘Davacı' filmini getirdi.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı

DAVA SONUCA ULAŞTI

1951 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan 3 parselli toplam 126 dönümlük arazinin tapu tescili davası, aradan geçen 75 yılın ardından halen devam ediyordu. Amasya Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın ‘Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda yıllardır sonuç alınamayan davayı çözüme kavuşturdu.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı

DAVACI FİLMİ GERÇEK OLDU

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Salucu köyündeki bir arazi üzerinde hak iddia edilmesi nedeniyle açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan davada en son 348 taraflı bulunuyordu. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara ise başrolde Kemal Sunal'ın olup çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getirdi.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı

"TÜRKİYE'NİN EN ESKİ KADASTRO DAVASIYMIŞ"

Davalı taraflardan Mustafa Küçük çocukluk yıllarında izledikleri ‘Davacı' filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtti. 1980 yılında vefat eden İstiklal Savaşı gazisi dedesi Hasan Arıkan'ın 1945 yılında parasını ödeyip tapusunu aldığı araziye itiraz üzerine 1951 yılında görülmeye başlayan davanın bu yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Mustafa Küçük, "Kazandığımız bu dava Türkiye'nin en eski kadastro davasıymış. Bizde yeni öğrendik. Kemal Sunal'ın ‘Davacı' filmi gerçek oldu" dedi.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı

75 YILLIK DAVA

Kadastro davalarının en uzun süren dava türü olduğunu anlatan Avukat Filiz Alakuş ise, "Yıllar önce açılmış davalarda vefat durumunda yeni mirasçılar ve yeni hak iddia edenler davaya dahil olurlar. Bu dava 75 yıllık bir dava. Kadastro davalarının en eskisi olduğu bize söylendi" diye konuştu.

'Davacı' filmi gerçek oldu: Türkiye'nin devam eden en eski tarihli davası oldu! Çeyrek asır sonra sonuçlandı
