13°
 Fuat İğci

Memur maaşları 2026 kalem kalem hesaplandı: Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire, akademisyen maaşları ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında çalışanlar, asgari ücrette yaşanan artış sonrası 5 Ocak tarihine kilitlendi. 5 milyondan fazla memurun Ocak-Haziran ayları arasındaki zamlı maaşları Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %31-33 aralığında olurken öğretmen, polis, hemşire, akademisyen gibi mesleklerde çalışanlar için zamlı maaşlar hesaplandı. Memurlara enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı yapılacak. Peki Ocak 2026 Memur maaşları 2026 ne kadar olacak? İşte, zamlı maaş hesaplaması…

Net asgari ücretin 28 bin lira seviyesine ulaşmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. belirlenirken doğrudan rakamları belirleyici oluyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme anlaşmasına göre kamu kurumu çalışanlarına %11 toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Geride kalan 5 ayda toplam enflasyon %11,21 olurken memurlar, enflasyon farkına göre %5,91 alacak. Sözleşmeye göre memur maaşlarına bin liralık seyyanen zam yapılacak. Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük memur maaşı, 50 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre zamlı memur maaşları hesaplandı. Peki Öğretmen, doktor, polis ve hemşire maaşları 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, kalem kalem hesaplanan maaşlar…

MEMUR MAAŞLARI 2026 OCAK’TA NE KADAR OLACAK?

2025 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artış yüzde 15.57 olmuştu. 2026 yılında ise yıl sonu enflasyon beklentisine göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşecek.

Enflasyonun %1 seviyesinde olması durumunda ise memur maaşlarına toplu sözleşme, enflasyon farkına göre %18,74 zam yapılacak.

En düşük memur maaşı, Temmuz ayında yapılan artışla beraber 50 bin 503 lira olmuştu. (aile yardımları eklendiğinde) Memur maaşlarına yüzde 18,74 zam yapılması durumunda en düşük memur maaşı 9 bin 464 lira zamlanacak ve 59 bin 967 liraya ulaşacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE VE AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

2026 yılında memur maaşlarına yapılacak artıştan öğretmen, polis, hemşire, akademisyen, profesör, vaiz, avukat, üniversite mezunu memur, şube müdürü ve diğer birçok kamu kurumu çalışanı etkilenecek. Kamuda çalışan 5 milyon memur, Ocak ayından itibaren zamlı maaş ödemesi alacak.

1/4 derecesindeki öğretmen mevcut olarak 61 bin 156 lira, 8/1 polis memuru 68 bin 84 lira, 5/1 kıdemindeki hemşire 61 bin 759 lira 7/1 derecesindeki araştırma görevlisi ise 73 bin 792 lira alırken 1/4 uzman doktor ise 126 bin 199 lira maaş alıyor. Aralık ayında enflasyonun %1 seviyesinde olurken bu maaşlara %18,74 zam yapılacak. Zamlı hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1/4 mevcut öğretmen maaşı: 61 bin 146 TL

Zam miktarı 11 bin 458 lira

Yeni öğretmen maaşı: 72.604 TL

8/1 mevcut polis maaşı: 68 bin 84 TL

Zam miktarı: 12 bin 758 lira

Yeni polis maaşı: 80.842 TL

1/4 mevcut uzman doktor maaşı: 126 bin 199 lira

Zam miktarı: 23 bin 649 lira

Yeni uzman doktor maaşı: 149.848 TL

5/1 mevcut hemşire maaşı: 61 bin 759 TL

Zam miktarı: 11.573 TL

Yeni hemşire maaşı: 73.332 TL

7/1 Araştırma Görevlisi maaşı: 73 bin 792

Zam miktarı: 13 bin 828 TL

Yeni Araştırma Görevlisi maaşı: 87.620 TL

MEMUR MAAŞI KATSAYISIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Memur maaş zammıyla birlikte 2026 yılında birçok ödeme değişecek. Evde bakım desteği, 18 yaş altı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, aile yardımı ve bedelli askerlik ödemeleri değişecek. Memur maaşı, emekli maaşı, dul ve yetim maaşı ödemeleri 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.

