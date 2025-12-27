Libya'dan Türkiye açıklaması! Düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşti

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları, Libya’nın başkenti Trablus'a getirildi. Libya’dan düşen uçakla ilgili yeni açıklama geldi.

SORUŞTURMA TAKİP EDİLİYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen Libya askeri heyetinin uçağı ile ilgili soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye ile işbirliği içinde soruşturmayı takip ettiklerini söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de törende yaptığı konuşmada, Libya'nın en seçkin evlatlarından bir gruba veda ettiklerini dile getirdi.

DUA ETTİLER

Menfi, "Onları yeminlerine sadık, disiplinli adamlar olarak tanıyorduk. Onlar yüksek sesli adamlar değil, sağlam işlere sahip adamlardı. Sessizce çalıştılar, sorumluluk üstlendiler ve Allah'a, vatanlarına ve halklarına olan bağlılıklarını korudular. Karşılık olarak Libya'ya ait olma ve ona hizmet etme onurundan başka hiçbir şey istemediler." ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, hayatını kaybeden heyetin her bir ferdinin Allah ile yaptıkları ahde sadık kaldıklarını kaydetti.