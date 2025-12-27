Menü Kapat
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler törenle uğurlandı

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve diğer askerler resmi törenle ülkelerine uğurlandı.

Ankara’da havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un naaşları Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki tören alanına getirildi.

ASKERİ HEYET UĞURLADI

Törene, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı. Törende, Libyalı askerler için saygı duruşu ve dua edilmesinin ardından cenazeler tören birliği tarafından Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile Libya’ya hareket etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya’da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere başka bir uçak ile hareket etti.

#Gündem
