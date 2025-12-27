Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Otopark hesabında yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Otopark zorunluluğu için yapı alanı sınırı 250 metrekareden 500 metrekareye yükseltilirken, hastanelerde otopark hesabına esas alan ölçüsü de 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otopark hesabında yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler, yapıların otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler getirdi.

OTOPARKTA ALAN KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

Otopark hesabında yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

METREKARELER BÜYÜDÜ

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Otopark hesabında yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.

#Ekonomi
