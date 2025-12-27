Bursa'da korkutan yangın! Alevler 4 iş yerine sıçradı

Veysel Karani Mahallesi 17. Yıldız Sokak üzerinde bulunan Kardeşler Otomotiv & Turizm firmasına ait iş yerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bekçi, iş yeri sahibi Fuat H.'ye bildirerek içeriden kaçmasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 4 ayrı işletmeye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.