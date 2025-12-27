Kiralarla yarışan site aidatlarına el atılıyor! Vatandaşları sevindirecek düzenleme

Fahiş site aidatları Meclis gündemine geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyle artık site hizmetleri ve buna ödenen kalemlerin miktarları daha açık ve şeffaf yürütülecek.

AK Parti vatandaş şikayetlerini dikkate alarak bu konuda kanun teklifi çalışmalarını yürütüyor. Artık kat maliklerinin onayına sunularak hizmetlere dair teklifler değerlendirilecek. Onay alınmadan aidat toplanması mümkün olmayacak.

YÖNETİM TEKLİFLERİ ALIP KAT MALİKLERİNİN ONAYINA SUNACAK

2026 yılında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme geliyor. Taslak kanun teklifine göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.

ONAYSIZ AİDAT TOPLANAMAYACAK

Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifinin taslağına göre kalabalık sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek. Haksız aidat artışına karşı yaptırımlar getirilecek. Aidat tutarı, bir evin taksidini geçemeyecek.

EN YÜKSEK AİDAT MUĞLA'DA

Yapılan analizler doğrultusunda en yüksek aidat ortalamasının Muğla'da olduğu görülüyor:

Muğla:........... 2.600 TL

İstanbul:........ 2.480 TL

Ankara:......... 1.743 TL

İzmir:............ 1.512 TL

Özellikle lüks rezidanslarda bu rakamlar 30 bin ila 40 bin TL'yi de aşabiliyor.