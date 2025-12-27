Sobaya dökmesiyle bir anda bomba gibi patladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında çırağın yaptığı hamle bir anda sobayı adeta bomba gibi patlattı. M.E.'nin sobaya döktüğü mazot sebebiyle yüzünde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.