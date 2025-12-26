Son seçim anketi sonuçları dikkat çekti! İki parti arasında fark açılıyor

ORC araştırma Aralık ayında Türkiye genelinde yaptığı çalışmada, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna cevap aradı. Seçimler öncesi vatandaşların siyasi parti oy tercihleri merak edilirken araştırma 23-25 Aralık 2025 tarihlerini kapsadı. Türkiye’de 26 ilde yapılan anket çalışmasında 2300 katılımcı görüldü.