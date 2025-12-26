Son seçim anketi sonuçları dikkat çekti! İki parti arasında fark açılıyor

Kategoriler
ORC araştırma "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde yapılan ankete 2300 kişi katıldı. İki parti arasındaki sonuçlar dikkat çekti.
ORC araştırma Aralık ayında Türkiye genelinde yaptığı çalışmada, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna cevap aradı. Seçimler öncesi vatandaşların siyasi parti oy tercihleri merak edilirken araştırma 23-25 Aralık 2025 tarihlerini kapsadı. Türkiye’de 26 ilde yapılan anket çalışmasında 2300 katılımcı görüldü.
Aralık ayının ilk haftasındaki sonuçlarda "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği araştırmada, AK Parti yüzde 32,3 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 31,2 ile takibini sürdürmüştü.
Ankette AK Parti ve CHP arasında fark daralırken, Anahtar Parti, Zafer Partisi gibi partiler de tercih edilenler arasında. İşte "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketinden sonuçlar:
AK PARTİ %32,5
CHP %30,9
DEM %7,8
MHP %7,4
İYİ %6,2
ZP %3,9
BBP %3,1
YRP %2,7
SP %1,8
ANP %1,1
DİĞER %2,6